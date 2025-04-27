'Hayat Bilgisi'nin 'Kikirik'i Çisil Oral bambaşka biri oldu! Son halini görenler mesaj yağdırdı

Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu Gökçe Bahadır, Aslı Enver, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi isimlerin rol aldığı 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Kikirik' karakterini canlandıran Çisil Oral'ın son hali şaşırttı.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Oral, şimdilerde değişimiyle adından söz ettiriyor.

Habertürk'e konuşan oyuncu değişimiyle ilgili de sorulan sorulara yanıt verdi. Oyuncu, "Zaman zaman değişiminizle de gündeme geliyorsunuz. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"ESTETİK İTİRAFI

"Evet, görüyorum ben de. Çok da normal buluyorum, ilgi çekici ve merak uyandıran konular çünkü. Özellikle mesaj kutum doktorumun ismini soran yüzlerce mesajla doluyor, görebildiğim herkese de elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Kendimde yaşamda olduğu gibi güzeli aramayı, değişmeyi, dönüşmeyi hep çok sevdim, estetikte bunlardan biri. Kendimde de doğru olduğuna düşündüğüm birkaç estetik operasyon geçirdim, yani kısaca plastik cerrahinin eseri, benlik bir şey yok. (Gülüyor) Burnumdan operasyon geçirdim, dolgularla da destekledik."

Pek çok tiyatro oyununda da sahne alan Çisil Oral yeni sezonda da sahnede olacak.