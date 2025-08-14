Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen bakın artık ne yapıyor! Paylaşımları şaşırttı

Hayat Bilgisi dizisinin Mennan'ı "Yüce Rabbim amirimi müdür olsun diye yaratmış yav" repliğiyle hafızalara kazınmıştı.

Bir döneme damga vuran ve büyük ilgiyle takip edilen Hayat Bilgisi dizisinde "Mennan" karakterini canlandıran Erdal Türkmen, uzun süredir ekranlarda görünmüyor. Erdal Türkmen şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor.

Hayat Bilgisi’nin Mennan’ı Erdal Türkmen, oyunculuğunun yanı sıra uzun yıllardır karikatürist olarak da çalışıyor. YouTube veTiktok'ta oldukça aktif olarak yer alan Türkmen "Haber arası" adlı programıyla Türkiye gündemini de kendi tarzında yorumluyor.

Ünlü isim bu programda Türkiye gündemini de takip ederek yorumlarken ülkede yaşanan bazı durumları da eleştiriliyor.

PEK ÇOK DİZİDE YER ALDI

Mennan, Hayata Bilgisi'nin en dikkat çeken karakteri arasındaydı. Bu karaktere hayat veren Erdal Türkmen kariyerine sırasıyla Çiçek Taksi, Hayat Bilgisi, Aynı Çatı Altında, Derman ve son olarak Yahşi Cazibe'de rol alarak devam etmişti.