Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı Yıldız Asyalı sessiz sedasız evlendi! Sürpriz nikahtan ilk kare

Hayat Bilgisi, Eyvah Babam ve Eyvah Kızım Büyüdü gibi birçok başarılı projede rol alan ancak uzun zamandır ekranlardan uzak olan Yıldız Asyalı şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

41 yaşındaki Yıldız Asyalı, üçüncü kez nikah masasına oturdu. Asyalı, sevgilisi iş insanı Mustafa Semih Demirci ile mutluluğa evet dedi.

Yıldız Asyalı; 1998'de 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde birlikte rol aldığı Arda Kural ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinde uzun süre yer almıştı.

SÜRPRİZ NİKAHTAN İLK KARE

Asyalı, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşımla duyurdu. Nikahtan bir karesini yayınlayan ünlü isim 'Evlendik' notunu düştü. Yıldız Asyalı'ya kısa sürede tebrik mesajları yağdı.

2015'te iş insanı Emre Vatansever ile evlenen Yıldız Asyalı, 2018'de boşanmıştı. Çiftin beraberliğinden Ayşe Mira adında bir kızları dünyaya gelmişti.

Asyalı, 2020'de de yönetmen Kerem Saka ile evlenmiş ancak aynı yıl evliliği bitmişti.