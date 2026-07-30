Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı Yıldız Asyalı son haliyle gündemde! Görenler tanıyamıyor

'Eyvah Babam', 'Eyvah Kızım Büyüdü' ve 'Hayat Bilgisi' gibi dizilerinde canlandırdığı rollerle tanınan Yıldız Asyalı bir süredir ekranlardan uzak yaşıyor.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü isim şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

Yıllardır uzun ve dalgalı saçlarıyla hafızalara kazınan Asyalı, bu kez oldukça cesur davrandı. Saçlarını neredeyse tamamen kısaltan, yan kısımlarını da kazıtan Yıldız Asyalı yeni halini takipçileriyle paylaştı.

Siyah beyaz bir karesini paylaşan ünlü isim bu haliyle de beğeni topladı. Yıldız Asyalı'ya sosyal medyada; 'bambaşka biri gibi', 'tanıyamadım', 'her hali güzel' şeklinde yorumlar yapıldı.