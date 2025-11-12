Hayko Cepkin şehit haberiyle yıkıldı! Fotoğrafları paylaştı... Birlikte uçmuşlar

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 askeri kargo uçağı Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan'da düştü. Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu; 20 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Türkiye şehitlerine ağlarken sosyal medyada da şehitlere dair detaylar paylaşılmaya başlandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Hayko Cepkin de şehit olan askerlerimizin isimlerini görünce yıkıldı. Bir fotoğraf paylaşan şarkıcı duyduğu üzüntüyü şu sözlerle duyurdu:

"Türkiye rekoru denemelerinde birlikte uçma fırsatı da bulduğumuz hocalarımızın vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Söylenecek söz yok. Çok üzgünüz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Toprağı bol olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Sevenlerine ve ailelerine sabırlar dilerim."