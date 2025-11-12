MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hayko Cepkin şehit haberiyle yıkıldı! Fotoğrafları paylaştı... Birlikte uçmuşlar

Türkiye 20 şehidine ağlarken sosyal medyada da şehit askerlere dair detaylar konuşuluyor. Son olarak Hayko Cepkin bir fotoğraf paylaşarak şehit olan askerlerle birlikte uçtuklarını söyledi.

Hayko Cepkin şehit haberiyle yıkıldı! Fotoğrafları paylaştı... Birlikte uçmuşlar

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 askeri kargo uçağı Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan'da düştü. Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu; 20 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Türkiye şehitlerine ağlarken sosyal medyada da şehitlere dair detaylar paylaşılmaya başlandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu! Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Hayko Cepkin de şehit olan askerlerimizin isimlerini görünce yıkıldı. Bir fotoğraf paylaşan şarkıcı duyduğu üzüntüyü şu sözlerle duyurdu:

Hayko Cepkin şehit haberiyle yıkıldı! Fotoğrafları paylaştı... Birlikte uçmuşlar 1

"Türkiye rekoru denemelerinde birlikte uçma fırsatı da bulduğumuz hocalarımızın vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Söylenecek söz yok. Çok üzgünüz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Toprağı bol olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Sevenlerine ve ailelerine sabırlar dilerim."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzak Şehir Şahin öldü mü? Seyircinin konuştuğu sahne...Uzak Şehir Şahin öldü mü? Seyircinin konuştuğu sahne...
Ünlü isim itirafıyla gündemde! Burnunda açılan deliği gösterip...Ünlü isim itirafıyla gündemde! Burnunda açılan deliği gösterip...

Anahtar Kelimeler:
şehit Hayko Cepkin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.