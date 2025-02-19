Hayranı sahneye atlayıp sarılmak istedi! Hadise'nin korku dolu anları gündem oldu! Ne yapacağını bilemedi

Son dönemlerde Esas Oğlan'daki oyunculuğu ve sevişme sahneleriyle gündem düşmeyen Hadise, O Ses Türkiye'nin başlamasıyla birlikte de dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle Melike Şahin'le olan diyalogları ve kıskandığına dair iddialar gündem olmuştu.

Öte yandan konserlerine de devam eden Hadise, soluğu Bursa'da aldı. Hayranlarına keyifli anlar yaşatan ünlü şarkıcı sahnedeyken şoke eden bir olay yaşadı.

HAYRANI SAHNEYE ATLADI!

Hadise'nin bir erkek hayranı güvenlikleri aşarak Hadise'nin sahnesine atladı ve şarkıcıya sarılmak istedi. Zor anlar yaşayan Hadise, korkudan ne yapacağını şaşırdı ve çığlık attı.