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  4. Hayranı sahneye atlayıp sarılmak istedi! Hadise'nin korku dolu anları gündem oldu! Ne yapacağını bilemedi

Hayranı sahneye atlayıp sarılmak istedi! Hadise'nin korku dolu anları gündem oldu! Ne yapacağını bilemedi

19.02.2025 00:26
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.02.2025 00:26
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O Ses Türkiye'deki jüri üyeliğine devam ederken diğer yandan da konserlerinde hayranlarıyla buluşan Hadise, Bursa konserinde zor anlar yaşadı. Bir hayranı ünlü sanatçının sahnesine atladı ve sarılmak istedi. Hadise, ne yapacağını bilemedi, çığlık attı.

Son dönemlerde Esas Oğlan'daki oyunculuğu ve sevişme sahneleriyle gündem düşmeyen Hadise, O Ses Türkiye'nin başlamasıyla birlikte de dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle Melike Şahin'le olan diyalogları ve kıskandığına dair iddialar gündem olmuştu.

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Öte yandan konserlerine de devam eden Hadise, soluğu Bursa'da aldı. Hayranlarına keyifli anlar yaşatan ünlü şarkıcı sahnedeyken şoke eden bir olay yaşadı.

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HAYRANI SAHNEYE ATLADI!

Hadise'nin bir erkek hayranı güvenlikleri aşarak Hadise'nin sahnesine atladı ve şarkıcıya sarılmak istedi. Zor anlar yaşayan Hadise, korkudan ne yapacağını şaşırdı ve çığlık attı.

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Hadise
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