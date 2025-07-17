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Hayranlarını üzen haber... Ünlü sanatçı Mabel Matiz koronavirüse yakalandı, konserleri iptal edildi!

Ünlü sanatçı Mabel Matiz'dan hayranlarını üzen haber... Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde 17-18 Temmuz'da gerçekleştireceği konserlerin iptal edildiği duyurulan genç şarkıcının koronavirüse yakalandığı bildirildi. Hayranları için açıklama yapan Matiz, "Sahneye çıkıp sizlere hak ettiğiniz o konseri yaşatabilecek durumda olamadığım için çok üzgünüm" dedi.

Mustafa Fidan

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, 17-18 Temmuz tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilmesi planlanan konserlerinin sağlık sorunları nedeniyle ertelediğini duyurdu.

Hayranlarını üzen haber... Ünlü sanatçı Mabel Matiz koronavirüse yakalandı, konserleri iptal edildi! 1

HAYRANLARINI ÜZEN HABER... MABEL MATİZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 ve buna bağlı gelişen üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle konserlerini ileri bir tarihe almak zorunda kaldığını belirtti.

Hayranlarını üzen haber... Ünlü sanatçı Mabel Matiz koronavirüse yakalandı, konserleri iptal edildi! 2

Tedavi sürecinin son dakikaya kadar sürdüğünü ifade eden Matiz, doktorların ve ekibinin de tavsiyesiyle sahneye çıkmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Hayranlarını üzen haber... Ünlü sanatçı Mabel Matiz koronavirüse yakalandı, konserleri iptal edildi! 3

"ÇOK ÜZGÜNÜM" DEDİ, HAYRANLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

"Sahneye çıkıp sizlere hak ettiğiniz o konseri yaşatabilecek durumda olamadığım için çok üzgünüm." diyen sanatçı, konserlerin iptal edilmediğini, daha sağlıklı bir şekilde sahne alabilmek adına yalnızca ertelendiğini vurguladı. Yeni tarihlerle ilgili bilgilendirmenin ise ilerleyen günlerde yapılacağı açıklandı.

Hayranlarını üzen haber... Ünlü sanatçı Mabel Matiz koronavirüse yakalandı, konserleri iptal edildi! 4

Matiz paylaşımının sonunda hayranlarından özür diledi.

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Mabel Matiz konser koronavirüs
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