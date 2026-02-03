MAGAZİN

Ufuk Özkan bugün ameliyat olacak! 11 saat sürmesi bekleniyor

Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, beklenen nakil ameliyatına alındı. Kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık’ın donör olduğu ve yaklaşık 11 saat sürmesi beklenen hayati operasyon öncesi bir mesaj yayımlayan Özkan, "Hazırım, sabırlıyım ve umutluyum" dedi.

Öznur Yaslı İkier

Türk televizyon ve sinemasının sevilen yüzü Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği ile mücadelesinde en kritik dönemece girdi. Geçtiğimiz hafta uygun donörün bulunmasıyla başlayan heyecanlı bekleyiş, bu sabah saat 07.00 itibarıyla yerini ameliyat odasındaki umuda bıraktı.

"BANA BİR KARDEŞ DAHA KAZANDIRDI"

Üç donör adayı arasından doku uyumu sağlanan kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık ile birlikte ameliyata giren Özkan, operasyon öncesi sosyal medya hesabından duygusal bir teşekkür mesajı paylaştı. Donör olan arkadaşı için "Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça, öz kardeşimdir" diyen ünlü oyuncu, hiçbir korkusunun olmadığını ve sürece hazır olduğunu vurguladı.

Mesajında tedavi sürecinde emeği geçen doktorlara ve hemşirelere tek tek teşekkür eden Özkan, zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan sanat dünyasından Orhan Gencebay ve Sevim Emre gibi isimlere de minnetini sundu. Özkan ayrıca, süreci yakından takip eden eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da destekleri için teşekkür etti.

11 SAATLİK HAYATİ OPERASYON

Prof. Dr. Onur Yaprak ve Prof. Dr. Murat Dayangaç önderliğindeki uzman ekip tarafından gerçekleştirilen nakil operasyonunun yaklaşık 11 saat sürmesi bekleniyor. Karaciğer nakli ile sağlığına kavuşması hedeflenen Ufuk Özkan, mesajını şu sözlerle noktaladı:

"Her zaman söylediğim gibi; biz kapının önünden ayrılmadık, siz de ayrılmayın. Dualar benim muhafızım oldu. Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır."

