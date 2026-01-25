MAGAZİN

Hazal Kaya Gülşen'in elini öpünce eleştirildi! "Davranış bozukluğumu..."

Hazal Kaya Gülşen'i dinlemeye gittiği sırada yaptığı hareketle yine eleştiri oklarının hedefi oldu. Kaya gündem olduğunu fark edince bakın paylaşımında ne dedi.

Hazal Kaya Gülşen'in elini öpünce eleştirildi! "Davranış bozukluğumu..."

Son günlerde adından sıkça söz ettiren Hazal Kaya Gülşen'i dinlemeye gitti. İstanbul’daki bir konserde şarkıcı Gülşen’i izleyen Hazal Kaya'nın yanına gelen şarkıcı ilginç bir an yaşadı

Kaya, sahnede Gülşen’in elini öpüp alnına koydu. O anlardan sonra Hazal Kaya'ya yine eleştiri yağdı.

Hazal Kaya ise doğal bir pozunu paylaşarak konuya dair şunları söyledi:

"Ya siz benim her davranış bozukluğumu görüntülemeye yemim mi ettiniz tövbee…
İyi ki Tarkan’la tanışmadım bu arada… Ne yapacağımı kim bilir o zaman ben bilemem çünkü."

Hazal Kaya Gülşen in elini öpünce eleştirildi! "Davranış bozukluğumu..."

