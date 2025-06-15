Hazal Kaya ile Ali Atay ilk kez aynı projede! İddialı diziye girdi

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ile meslektaşı Ali Atay, uzun yıllar devam eden birlikteliklerini 2019'da evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, aynı yıl oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına almıştı.

2023 yılında da ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ve kızları Leyla Süreyya'ya kavuşan ikili, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Zaman zaman eşi ya da çocuklarıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Hazal Kaya şimdi de müjdeli bir haberle gündeme geldi.

İLK KEZ AYNI PROJEDE...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hazal Kaya, eşi Ali Atay’ın hem yönettiği, hem de Cihan Talay’la beraber kaleme aldığı ‘Sekizinci Aile’ dizisinin kadrosuna dahil oldu. Ünlü çift böylelikle ilk kez aynı projede yer almış olacak.

‘Sekizinci Aile’ dizisinde başlıca rolleri Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Ali Atay, Alper Baytekin ve Ercan Kesal paylaşıyor.