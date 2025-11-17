MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hazal Kaya kilo verdi imaj değiştirdi! Bir bakan bir daha baktı: Çok değişmiş

Eşi Ali Atay'ın yönetmen, oyuncu ve senarist olarak yer aldığ Sekizinci Aile'nin kadrosunda yer alan Hazal Kaya galada boy gösterdi. Kilo veren ve imaj değiştiren Hazal Kaya galadaki tarzıyla dile düştü.

Hazal Kaya kilo verdi imaj değiştirdi! Bir bakan bir daha baktı: Çok değişmiş

Aşk-ı Memnu, Bizim Hikaye ve Pera Palas’ta Gece Yarısı dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hazal Kaya ne yapsa olay oluyor. Son olarak koyu tonlardaki mutfağıyla fena dile düşen oyuncu galada ortaya çıkt.

Eşi Ali Atay'ın yönettiği; Haluk Bilginer, Çağlar Çorumlu ve Serkan Keskin gibi güçlü isimlerin rol aldığı Sekizinci Aile'nin kadrosunda Hazal Kaya da var.

Hazal Kaya kilo verdi imaj değiştirdi! Bir bakan bir daha baktı: Çok değişmiş 1

19 Kasım'da Disney platformunda yayınlanması beklenen Sekizinci Aile dizisi gala yaptı. Galada son dönemde bir hayli zayıflayan ve saç rengini değiştiren Hazal Kaya dikkat çekti.

Hazal Kaya kilo verdi imaj değiştirdi! Bir bakan bir daha baktı: Çok değişmiş 2

Galada deri bir elbise giyen Hazal Kaya'yı görenler gözlerine inanamadı.

Hazal Kaya kilo verdi imaj değiştirdi! Bir bakan bir daha baktı: Çok değişmiş 3

Kimi "Çok değişmiş", "Bir saç bu kadar mı değiştirir" derken kimi ise "Hiç olmamış yeni imajı", "Çok yaşlı görünüyor" yorumlarında bulundu.

Mynet Anket Hazal Kaya'nın Gala Tarzı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Çok beğendim.
Tanıyamadım çok değişmiş
Beğenmedim
Kıyafeti de saçı da başarılı değil
Bu anket 1 gün 8 saat 34 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Now'un iddialı dizisi reytinglerde isteneni veremeyince...Now'un iddialı dizisi reytinglerde isteneni veremeyince...
Ülkeyi terk etme sebebi gündem oldu!Ülkeyi terk etme sebebi gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.