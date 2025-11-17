Hazal Kaya kilo verdi imaj değiştirdi! Bir bakan bir daha baktı: Çok değişmiş

Aşk-ı Memnu, Bizim Hikaye ve Pera Palas’ta Gece Yarısı dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hazal Kaya ne yapsa olay oluyor. Son olarak koyu tonlardaki mutfağıyla fena dile düşen oyuncu galada ortaya çıkt.

Eşi Ali Atay'ın yönettiği; Haluk Bilginer, Çağlar Çorumlu ve Serkan Keskin gibi güçlü isimlerin rol aldığı Sekizinci Aile'nin kadrosunda Hazal Kaya da var.

19 Kasım'da Disney platformunda yayınlanması beklenen Sekizinci Aile dizisi gala yaptı. Galada son dönemde bir hayli zayıflayan ve saç rengini değiştiren Hazal Kaya dikkat çekti.

Galada deri bir elbise giyen Hazal Kaya'yı görenler gözlerine inanamadı.

Kimi "Çok değişmiş", "Bir saç bu kadar mı değiştirir" derken kimi ise "Hiç olmamış yeni imajı", "Çok yaşlı görünüyor" yorumlarında bulundu.