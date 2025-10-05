Hazal Kaya'nın koyu tonlardaki mutfağı dile düştü! "Pencere bile yok"

Hem kariyeri hem de paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hazal Kaya yine konuşuldu.

Oyuncu Hayal Kaya’nın siyah ve gri tonlarının hakim olduğu mutfağı, sosyal medyada tartışma konusu oldu. @2brokeicmimars isimli popüler iç mimarlık hesabı mutfağı paylaşarak "Mimarlık anlamında 0 risk alınmış mutfak. Modern bir mutfak için bile fazla sıkıcı geldi" dedi.

Sosyal medyada da Hazal Kaya'nın mutfağını görenler kendilerini tutamadı. Sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:

Çok sıkıcı çok fena bir mutfak

Mutfakta pencere yok, abla zorla tutuluyorsan göz kırp

İçim karardı

Ay kadının ruhunu yansıtmıyor inşallah.

Hazal Kaya'nın Mutfağı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? SEN DE KATIL Çok sıkıcı bir mutfak. Modern ama fazla sıkıcı. Beğendim Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, 8 aylık hamileyken evinde yangın çıkmıştı. Çift, yangın sonrası geçici olarak 2019 yılında Acarkent’te villa kiralamıştı.

1 YILDA 3 KEZ TAŞINDI

Uzun süre ev arama telaşına giren çift, gönüllerine göre bir ev bulmuşlardı. Hayallerindeki evi satın alan çift istedikleri gibi dekore edip evlerine yerleşmişlerdi. Kaya, üçüncü kez taşındıkları evleri için; "Yeni evin ışığı kötü, ne yapacağız?” diye dert yanmıştı. Oyuncu daha sonra da taşındıklarını duyurmuştu.