Hazal Kaya'nın koyu tonlardaki mutfağı dile düştü! "Pencere bile yok"

Kubra Akalın

Oyuncu Hazal Kaya’nın mutfağı sosyal medyada paylaşılınca fena dile düştü. Koyu tonlardaki mutfağı görenler kendini tutamadı.

Hem kariyeri hem de paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hazal Kaya yine konuşuldu.

Oyuncu Hayal Kaya’nın siyah ve gri tonlarının hakim olduğu mutfağı, sosyal medyada tartışma konusu oldu. @2brokeicmimars isimli popüler iç mimarlık hesabı mutfağı paylaşarak "Mimarlık anlamında 0 risk alınmış mutfak. Modern bir mutfak için bile fazla sıkıcı geldi" dedi.

Hazal Kaya nın koyu tonlardaki mutfağı dile düştü! "Pencere bile yok" 1

Sosyal medyada da Hazal Kaya'nın mutfağını görenler kendilerini tutamadı. Sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:

  • Çok sıkıcı çok fena bir mutfak
  • Mutfakta pencere yok, abla zorla tutuluyorsan göz kırp
  • İçim karardı
  • Ay kadının ruhunu yansıtmıyor inşallah.
Hazal Kaya nın koyu tonlardaki mutfağı dile düştü! "Pencere bile yok" 2

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, 8 aylık hamileyken evinde yangın çıkmıştı. Çift, yangın sonrası geçici olarak 2019 yılında Acarkent’te villa kiralamıştı.

1 YILDA 3 KEZ TAŞINDI

Uzun süre ev arama telaşına giren çift, gönüllerine göre bir ev bulmuşlardı. Hayallerindeki evi satın alan çift istedikleri gibi dekore edip evlerine yerleşmişlerdi. Kaya, üçüncü kez taşındıkları evleri için; "Yeni evin ışığı kötü, ne yapacağız?” diye dert yanmıştı. Oyuncu daha sonra da taşındıklarını duyurmuştu.

Hazal Kaya
