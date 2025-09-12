MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim dikkat çekti! Herkes aynı yorumu yaptı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, son olarak bir güzellik merkezinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sarı saçlarıyla öne çıkan Kaya’nın belirginleşen yüz hatları ve dolgunlaşan dudakları, sosyal medyada estetik iddialarını getirdi.

Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim dikkat çekti! Herkes aynı yorumu yaptı
Öznur Yaslı İkier

'Genco', 'Aşk-ı Memnu', 'Adını Feriha Koydum', 'Bizim Hikaye', 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' gibi yapımlarda yer alan Hazal Kaya geçen ay yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti.

Saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncu, yeni halini de sosyal medyada takipçilerine "Sarışınlar daha çok eğleniyor dediler, göreceğiz" diyerek göstermişti.

Hazal Kaya nın yüzündeki değişim dikkat çekti! Herkes aynı yorumu yaptı 1

Son olarak bir güzellik merkezinden paylaşım yapan Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim dikkat çekti.

Hazal Kaya nın yüzündeki değişim dikkat çekti! Herkes aynı yorumu yaptı 2

Sarı saçlarıyla birleşen canlı cildi, belirgin yanak hatları ve dudaklarıyla oyuncu, estetik veya dolgu işlemi yaptırmış olabileceği ihtimallerini akıllara getirdi.

Hazal Kaya nın yüzündeki değişim dikkat çekti! Herkes aynı yorumu yaptı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
11 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı! Dünün birincisi kim oldu?11 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı! Dünün birincisi kim oldu?
İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti! Böyle görüntülendiİntihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti! Böyle görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

Giresun'daki sık sık geziyordu: Gizemli helikopteri vatandaş kayda aldı! "Burada 7 piramit var, girişini arıyorsunuz"

Giresun'daki sık sık geziyordu: Gizemli helikopteri vatandaş kayda aldı! "Burada 7 piramit var, girişini arıyorsunuz"

Erdoğan açıkladı: CHP'den Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!

Erdoğan açıkladı: CHP'den Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!

Poşet poşet paraları odaya döküp kutlamışlar!

Poşet poşet paraları odaya döküp kutlamışlar!

Yaşanan vahşet anları kameralara yansıdı

Yaşanan vahşet anları kameralara yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.