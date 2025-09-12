Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim dikkat çekti! Herkes aynı yorumu yaptı

'Genco', 'Aşk-ı Memnu', 'Adını Feriha Koydum', 'Bizim Hikaye', 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' gibi yapımlarda yer alan Hazal Kaya geçen ay yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti.

Saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncu, yeni halini de sosyal medyada takipçilerine "Sarışınlar daha çok eğleniyor dediler, göreceğiz" diyerek göstermişti.

Son olarak bir güzellik merkezinden paylaşım yapan Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim dikkat çekti.

Sarı saçlarıyla birleşen canlı cildi, belirgin yanak hatları ve dudaklarıyla oyuncu, estetik veya dolgu işlemi yaptırmış olabileceği ihtimallerini akıllara getirdi.