Hazal Kaya resmen eridi! Sosyal medyayı ikiye böldü

Aşk-ı Memnu, Bizim Hikaye ve Pera Palas’ta Gece Yarısı dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hazal Kaya, başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyada paylaştığı içeriklerle de sık sık gündeme geliyor.

Hazal Kaya son olarak arkadaşı Edis'i Harbiye konserinde yalnız bırakmadı.

Saçlarını sarıya boyatan Hazal Kaya bir hayli de zayıfladı.

Birkaç ay önce sıkı spora ve diyete başlayan Hazal Kaya'nın verdiği kilolar dikkat çekti. Resmen eriyen Hazal Kaya'ya yorumlar da gecikmedi.

Hazal Kaya'nın zayıflığı kiminin beğenisini alırken kimi de "Hem kısa hem zayıf olmamış, "Bu kadarı gereksiz", "Sağlıksız duruyor" yorumlarında bulundu.

Oyuncu geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişimle de gündeme gelmişti. Oyuncunun görünümündeki bu değişiklik, takipçileri tarafından estetik veya dolgu işlemi yaptırmış olabileceği yönünde yorumlanmıştı.