Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı! Yeni imajı gündem oldu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Hazal Kaya, yaz tatilinde imaj değiştirdi. Şakir Paşa Ailesi dizisiyle ekrana döneceği konuşulan Kaya son haliyle şaşırttı.

Diziye başlamadan final haberini alan Kaya şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. 34 yaşındaki ünlü oyuncu, saçlarını sarıya boyattı.

Yeni imajıyla objektif karşısına geçen Kaya, paylaşımına "Sarışınlar daha çok 'eğleniyor' dediler, göreceğiz" notunu düştü.

Kaya'nın yeni haline binlerce beğeni ve yorum geldi. Sosyal medyayı ikiye bölen Hazal Kaya'yı kimi çok beğendi kimi ise hiç beğenmedi.