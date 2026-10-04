Hazar Ergüçlü ödül alırken konuşmakta zorlandı: Somalı Yaşar’dan özür diledi

Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Hazar Ergüçlü’nün ödül konuşması sosyal medyaya da damga vurdu. Son olarak Dilber ile ekranda olan "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri" filmiyle En İyi Oyuncu Ödülü'nü kazanan Hazar Ergüçlü sahnede zaman zaman konuşmakta zorlandı.

Ergüçlü Soma'da maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Kerim Ören'in cenaze töreninde tabutunun başından ayrılmayan 13 yaşındaki oğlu Yaşar'dan özür diledi.

"ÇOCUKLUĞUM KÖMÜR OCAKLARINDA GEÇTİ"

Hazar Ergüçlü konuşmasında şunları söyledi:

“Uzun zamandır o kadar çok acıya maruz kaldık ki uyuştuk gibi hissediyorum. Ama dün 37 yaşında Soma’da hayatını kaybeden madenci Kerim Ören’in oğlu Yaşar’ı görünce bittim. Benim nenem, dedem kömür işçisi. Çocukluğum kömür ocaklarında geçti. Dedem bakır madenlerinde çalıştı. Her madenci öldüğünde gözümün önüne kendi dedem, kendi nenem geliyor. İnsanca yaşayabilmek için, çocuklarını okutabilmek için verdikleri emek geliyor.



"ALDIĞIM NEFESTEN UTANIYORUM"

Madenci çocuklarını ağlarken gördüğümde ben yaşamaktan, aldığım nefesten utanıyorum. Adaletsizlikler bana fazla geliyor ve ne yaparsam yapayım bu üzüntüyü içimden atamıyorum. Biz adaletsizlikle mi yaşayacağız? Biz böyle nasıl devam edeceğiz? Hep beraber, beraberce, insanca yaşayamayacaksak nasıl bir toplum olacağız? Yaşar’ın çektiği acı biraz da bizim sorumluluğumuz değil mi? O yüzden bunları söylerken Yaşar’dan özür diliyorum. Sadece burada onu anmaktan başka bir şey yapamadığım için. Yine de elimizde bir tek umudumuz kaldı. Onu da ‘vermeyeceğiz’ demek istiyorum.”