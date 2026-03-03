MAGAZİN

Hazar Ergüçlü tükendi mi? "Yemek yemek bile istemiyorum"

İnci Taneleri'nin yıldızı Hazar Ergüçlü sözleriyle gündeme geldi. Başarılı oyuncu "Son birkaç yıldır içimden hiçbir şey gelmiyor; hiç hevesim yok" dedi.

Hazar Ergüçlü tükendi mi? "Yemek yemek bile istemiyorum"

İnci Taneleri dizisindeki rolüyle uzun süredir adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, hem kariyeri hem de özel hayatına dair itiraflarda bulundu.

"Son birkaç yıldır içimden hiçbir şey gelmiyor; hiç hevesim yok" diyen Ergüçlü, "Bir şey izlemek, dışarı çıkmak, hatta yemek yemek bile istemiyorum. Her şeye dair iştahım kaçtı" ifadelerini kullandı.

"ÇOK YORULDUM"

'Neden Filmimi Çekemiyorum?' adlı YouTube programına konuk olan Ergüçlü, "Artık oyunculuktan, kurgudan, planlanmış her şeyden uzaklaşıp daha gerçek şeyler aradığımı fark ediyorum. Özellikle o 'sinefillik' yarışından çok yoruldum ve bu beni endişelendiriyor. 'İzledin mi? Yeterince zeki misin? Anladın mı? Yeterince entelektüel misin?' gibi sorulardan bıktım. Hiçbiri değilim, tamam mı? Hiçbirini de izlemedim. Bu kadarım yani, Yeter!" sözleriyle, tepkisini dile getirdi.

Hazar Ergüçlü tükendi mi? "Yemek yemek bile istemiyorum" 2

Ergüçlü, "Belki de halihazırda bir dizide oynuyor olmanın getirdiği o yoğun yorgunluktur bu, bilmiyorum" dedi.

