Hazar Ergüçlü yıllar sonra Medcezir özlemini dile getirdi! Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy sözleri gündem oldu

Hazar Ergüçlü, Bebek'te bir mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ergüçlü, 2013-2015 yılları arasında yayınlanan 'Medcezir' dizisi ve eski rol arkadaşları hakkında da açıklamalarda bulundu.



Muhabirlerin "Medcezir'i özlüyor musunuz?" sorusu üzerine duygusal anlar yaşayan Ergüçlü, "Evet, onu nasıl anmayız? Canım Medcezir, özlemez olunur mu? Çok güzel bir ekipti, çok güzel bir zamandı. Benim için hayatımın unutulmazları arasındadır. Oradaki dostluklarımız, canım hepsi..." ifadelerini kullandı.

"O EKİP NE YAPSA GİDERİM"

Muhabirlerin, Taner Ölmez'in katıldığı bir programda yıllar sonra yeniden bir araya gelme fikrine sıcak baktıklarını hatırlatması üzerine heyecanını gizleyemeyen Ergüçlü, şöyle konuştu:

"Keşke... Ya, o ekipten gelecek her şeyi çok isterim. Serenay, Çağatay, Taner, Barış abi, herkes... Çok sevdiğim arkadaşlarım. Yönetmenimizi çok seviyorum. Ece canımız zaten, çok değerli bir senarist; işleri apayrı bir yerde duruyor her zaman. Ya, o ekip ne yapsa giderim her zaman. Buradan hepsine selam olsun, hepsini çok öpüyorum."