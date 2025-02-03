Heidi Klum iddialı seçimiyle yine adından söz ettirdi! Yıllara meydan okuyan görünüm...

Heidi Klum, Los Angeles, Kaliforniya'da düzenlenen 2025 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halıda dikkatleri üzerine çekerken yaşına meydan okuyor gibiydi.

51 yaşındaki Alman süper model göğüslerini ortaya çıkaran ve belden aşağısı şeffaf olan elbiseyle yaşlanmayan güzelliğini sergiledi.

Yıldızlarla dolu kırmızı halıda gösterişli bir şekilde yürüyen yıldız, görünümünü elmas bir kolye ve çıplak topuklu ayakkabılarla tamamlamıştı. Yanındaki 35 yaşındaki kocası Tom Kaulitz ile poz veren Klum'un iddialı kıyafetinden taşan göğüsleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Klum'u çok beğenenler olsa da göğüslerinin bu kadar kıyafetten taşmasını eleştirenler de vardı.



Heidi Klum geçtiğimiz günlerde, Fransızcada 'yatma vakti çılgınlıkları' veya seks anlamına gelen bir terim kullanarak, 'Sport en chambre benim en sevdiğim egzersizdir; Fransızcada kulağa daha hoş geliyor,' diyerek dikkat çekmişti.