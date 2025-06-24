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Heidi Klum kimseyi umursamadı! Bu sefer de prova odasından paylaştı

Heidi Klum bu sefer de prova sırasında etrafındakileri umursamadan soyundu. O anları kayda alan Klum sosyal medyada yine adından söz ettirdi.

Heidi Klum kimseyi umursamadı! Bu sefer de prova odasından paylaştı
Kubra Akalın

Heidi Klum, hafta sonu bir başka cesur selfie paylaştı.

52 yaşındaki model ve America's Got Talent jüri üyesi, fotoğrafın arka planında bir kıyafet askısı bulunduğundan bir prova sırasında gibi görünüyordu.

Fotoğrafta ünlü model üstsüzdü ve mahremiyetini korumak için göğüslerini bir eliyle kapatmıştı. Tecrübeli mankenin oldukça ince vücudu fotoğrafta tamamen gözler önündeydi.

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Bu seksi kare, süper model için sürpriz değil; Heidi, Instagram hesabında sık sık benzer paylaşımlarda bulunuyor.

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Model sıklıkla sosyal medya hesabından iddialı pozlarını paylaşıyor. Zaman zaman da eleştirilerin hedefi oluyor.

Klum eleştirilere "Kıyafetler olmadan her şey çok daha güzel. Kendimi ya da vücudumu saklamadan ya da güvensiz hissetmeden çok özgür büyüdüm" yanıtını vermişti.

Eski Victoria's Secret güzeli "Güzel iç çamaşırları ya da kıyafetler giymeyi sevdiğim kadar, çok fazla giymemeyi de seviyorum. Evimin etrafında çıplak büyüdüm, ailem çıplaktı" demişti.

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Heidi Klum
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