Heidi Klum kimseyi umursamadı! Üstsüz güneşlendi

Dünyaca ünlü model Heidi Klum, tatilden paylaştığı cesur karelerle sosyal medyayı salladı. 50’li yaşlarına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çeken Klum’un üstü çıplak şekilde güneşlendiği anlar, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Güneşin ve denizin tadını çıkaran Heidi Klum, kimseyi umursamadı. Noel tatili boyunca denize üstsüz giren model sosyal medyada da bu anları paylaşmaktan çekinmedi.

Güneşin altında üstsüz güneşlenirken elleriyle göğüslerini kapatan Klum'un paylaşımları sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

Heidi Klum, yıllardır koruduğu fit görüntüsünü ise disiplinli yaşam tarzına borçlu. Ünlü model; şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durduğunu, bol su tükettiğini ve düzenli yürüyüş ile pilatesi hayatının vazgeçilmezi haline getirdiğini sık sık dile getiriyor.