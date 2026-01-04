MAGAZİN

Heidi Klum kimseyi umursamadı! Üstsüz güneşlendi

Dünyaca ünlü model Heidi Klum, tatilde verdiği üstsüz güneşlenme pozu ile sosyal medyayı salladı. Fit görüntüsü ve özgüveniyle dikkat çeken Klum’un cesur anları magazin gündemine damga vurdu.

Heidi Klum kimseyi umursamadı! Üstsüz güneşlendi

Dünyaca ünlü model Heidi Klum, tatilden paylaştığı cesur karelerle sosyal medyayı salladı. 50’li yaşlarına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çeken Klum’un üstü çıplak şekilde güneşlendiği anlar, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Heidi Klum kimseyi umursamadı! Üstsüz güneşlendi 1

Güneşin ve denizin tadını çıkaran Heidi Klum, kimseyi umursamadı. Noel tatili boyunca denize üstsüz giren model sosyal medyada da bu anları paylaşmaktan çekinmedi.

Heidi Klum kimseyi umursamadı! Üstsüz güneşlendi 2

Güneşin altında üstsüz güneşlenirken elleriyle göğüslerini kapatan Klum'un paylaşımları sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

Heidi Klum kimseyi umursamadı! Üstsüz güneşlendi 3

Heidi Klum, yıllardır koruduğu fit görüntüsünü ise disiplinli yaşam tarzına borçlu. Ünlü model; şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durduğunu, bol su tükettiğini ve düzenli yürüyüş ile pilatesi hayatının vazgeçilmezi haline getirdiğini sık sık dile getiriyor.

