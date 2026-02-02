MAGAZİN

Chappell Roan’dan Grammy’de olay yaratan cesur tercih! Bianca Censori’ye gönderme mi?

2026 Grammy Ödülleri’ne Chappell Roan’ın iddialı kombini damga vurdu. Ünlü şarkıcının neredeyse üstü tamamen açık Mugler tasarımı, geçtiğimiz yıl Bianca Censori’nin çok konuşulan kırmızı halı anını gölgede bırakma hamlesi olarak yorumlandı.

2026 Grammy Ödülleri kırmızı halısında sınırlar bir kez daha zorlandı. Hot To Go! şarkısıyla tanınan ve En İyi Pop Solo Performansı ile Yılın Kaydı dallarında aday olan Chappell Roan, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 27 yaşındaki yıldız, Mugler tasarımıyla objektiflere poz verirken, görünümü sosyal medyada adeta olay yarattı.

Ünlü şarkıcının neredeyse sadece iki halka detayıyla ayakta duran tasarımı, moda ve magazin çevrelerinde Kanye West’in eşi Bianca Censori’nin geçtiğimiz yılki tartışmalı Grammy görünümüne açık bir gönderme olarak değerlendirildi.

“ŞOK ETME YARIŞI” YORUMU

Vücut dili uzmanı Judi James, Daily Mail’e yaptığı açıklamada Chappell Roan’ın bu tercihini “bilinçli bir şok hamlesi” olarak yorumladı. James’e göre Roan, kırmızı halıda sergilediği beden diliyle diğer sanatçıları geride bırakmayı ve Censori’nin yarattığı etkiyi aşmayı hedefledi.

Ancak uzman isim, Roan’ın görünümüne tam anlamıyla rahat adapte olamadığını da vurguladı. James, şarkıcının zaman zaman huzursuz ve kararsız göründüğünü, hatta kıyafet tercihini sorguluyor gibi bir ruh hâli sergilediğini belirtti.

Chappell Roan, kırmızı halıya ilk çıktığında saç rengiyle uyumlu şifon bir örtüyle kapalı görünmeyi tercih etti. Bu detay da Bianca Censori’nin geçtiğimiz yılki “sonradan açılan” görünümünü akıllara getirdi. Kısa süre sonra örtüyü üzerinden atan Roan, cesur stilini sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Gecenin ardından sosyal medya ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Chappell Roan’ın cesaretini ve özgünlüğünü överken, bazıları ise görünümün “fazla hesaplı ve yapay” olduğu yorumunda bulundu.

