Helin Kandemir kendisinden 10 yaş büyük aşkıyla ayrıldı! Soluğu tatilde aldı

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde rol alarak dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki oyuncu Helin Kandemir aşk hayatıyla da gündemde.

Son dönemde rol aldığı dijital proje ve filmlerdeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Helin Kandemir bir süredir kendisinden 10 yaş büyük iş insanı Celal Can Algül ile aşk yaşıyordu.

Celal Can Algül ve Kandemir'in aşkı uzun sürmedi. Aşk hayatıyla ilgili konuşan oyuncu, sevgilisi Algül ile ayrıldığını açıkladı.

2 Haziran'da 21. yaşını kutlayan ünlü isim, doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla kutladığını söyledi.

Oyuncu ayrılıktan kısa süre sonra ise soluğu tatilde aldı. Bodrum Yalıkavak Moon Beach’te bayramı geçiren Helin Kandemir gün boyunca güneşlendi, cep telefonundan sosyal medya hesabıyla ilgilendi, kitap okudu. Sıcaktan bunalınca da kendini serin sulara bıraktı.