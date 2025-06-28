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Hem geç kaldı hem de konserine bornozla çıktı! Ünlü şarkıcı Alya'yı gören şaştı kaldı

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Laz Kızı karakteriyle adını duyuran ünlü şarkıcı Alya şimdilerde konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Alaçatı'da sahne alan ünlü isim bornozla sahneye çıktı. Alya'yı görenler şaştı kaldı.

Hem geç kaldı hem de konserine bornozla çıktı! Ünlü şarkıcı Alya'yı gören şaştı kaldı
Öznur Yaslı İkier

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisinde 'Laz Kızı' karakterine hayat veren ve adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı Alya şimdilerde konser maratonuna devam ediyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü isim son olarak Alaçatı'da sahne aldı. Ünlü şarkıcı, Türk Hava Yolları’nın bavulunu İstanbul’da unutması üzerine sahneye bornozla çıktı.

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Ünlü şarkıcı sahnesine başlamadan önce 'Sevgili Türk Hava Yolları bavulumu İstanbul'da unuttu.

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Bu bornozumu saygısızlık olarak yorumlamayın. Tam tersine size olan saygımdan ve geceye olan heyecanımdan geldim. Kusuruma bakmayın. Böyle başlayacağız sahneye daha sonra değiştirip geleceğim.' ifadelerini kullandı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu hareketi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Alya için 'Prim yapmış', 'Hiç samimi gelmedi', 'Hiç başka kıyafet yok muydu?', 'Güzel tiyatro' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
nolmuş bırnozla çıktıysa! millet şarkcının sesini mi dinlemeye gidiyor, orasına bırasına mo bakmaya gidiyor?
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