Hem geç kaldı hem de konserine bornozla çıktı! Ünlü şarkıcı Alya'yı gören şaştı kaldı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisinde 'Laz Kızı' karakterine hayat veren ve adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı Alya şimdilerde konser maratonuna devam ediyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü isim son olarak Alaçatı'da sahne aldı. Ünlü şarkıcı, Türk Hava Yolları’nın bavulunu İstanbul’da unutması üzerine sahneye bornozla çıktı.

Ünlü şarkıcı sahnesine başlamadan önce 'Sevgili Türk Hava Yolları bavulumu İstanbul'da unuttu.

Bu bornozumu saygısızlık olarak yorumlamayın. Tam tersine size olan saygımdan ve geceye olan heyecanımdan geldim. Kusuruma bakmayın. Böyle başlayacağız sahneye daha sonra değiştirip geleceğim.' ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu hareketi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Alya için 'Prim yapmış', 'Hiç samimi gelmedi', 'Hiç başka kıyafet yok muydu?', 'Güzel tiyatro' gibi yorumlar yapıldı.