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Hem sözleri hem klibi 'fazla müstehcen' bulundu! Alizade ve Lvbel C5'in yeni şarkısı hakkında inceleme başlatıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.03.2025 09:12
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LvbelC5, Akdo ve Asya Alizade'nin ortaklaşa çıkardığı 'Kahpe' şarkısının hem klibi hem sözleri 'fazla müstehcen' bulundu. Sosyal medyada tepki çeken yeni şarkı hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Hem sözleri hem klibi 'fazla müstehcen' bulundu! Alizade ve Lvbel C5'in yeni şarkısı hakkında inceleme başlatıldı

Alizade, LvbelC5 ve Akdo'nun ortak çalışması olan 'Kahpe' adlı şarkı, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu. Şarkı hem sözleri hem de klibiyle toplum ahlakına uygun bulunmadı.

Özellikle şarkı sözlerinde yer alan; 'Namusumu unuttum mahallede' gibi ifadeler ile klipteki müstehcen sahneler, kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi. Kısa sürede büyük tepki çeken video, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

ŞARKI 1

İNCELEME BAŞLATILDI

Gelen tepkilerin artması üzerine TV100’ün haberine göre, Kahpe klibi hakkında resmi inceleme başlatıldı.

şarkı 2

Öte yandan, LvbelC5’in bir önceki şarkısı 'Hav Hav Hav' da benzer şekilde eleştirilerin hedefi olmuş ve gençlere kötü örnek olduğu gerekçesiyle CİMER’e şikâyet edilerek yayından kaldırılması talep edilmişti.

şarkı 3

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Anahtar Kelimeler:
inceleme şarkı müstehcen
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