Halef: Köklerin Çağrısı 31. bölüm 1. fragman izle! ''Yeter artık''

Son haftalarda reytinglerde düşüş yaşayan Halef Köklerin Çağrısı dizisinde heyecan giderek artıyor. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizinin 31 bölümünden ilk fragman geldi.

Dizinin yeni bölüm fragmanına Mert Doğan'ın hayat verdiği Aşır karakterinin sahneleri damga vurdu. Halef'in yeni fragmanına sosyal medyada; 'Mert Doğan oyunculuğu harika', 'Bu bölümdeki tek güzel şey Aşır', 'Ah be Aşır ne ağlattın bizi' gibi yorumlar yapıldı.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 31. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Hicran ve Ziyan Ağa her ikisi de ölümle pençeleşmektedir. Hicran’ın kardeşi olduğunu öğrenen Serhat, kardeşinin kalbi ile düşmanını yaşatacak mıdır? Aslında Serhat için karar nettir ama bedeli ağırdır.

Aşır için ise bu karar, affedilemez bir yıkım olur. Diğer yandan Akif ve Nida’nın ilişkisi ortaya çıkarken, Aşır kendisini vuranın Akif olduğunu öğrenir ve hesaplaşmanın yönü değişir.

Yıldız ve Melek arasındaki gerilim ise Ayten’in kurduğu sinsi oyunla daha da büyür. Yıldız ile Melek arasındaki özür dileme meselesi Ağalar meclisinde bambaşka bir skandala dönüşür ve Serhat, herkesin gözü önünde gücünü kaybeder. Urfa’da tüm dengeler değişirken bundan böyle verilen hiçbir karar, masum değildir.