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  4. Her şeyi bırakıp köye yerleşti! Ceylan Ertem 'Depremzedeyim' diyerek sözünü sakınmadı! 'Adalet sağlanamamış...'

Her şeyi bırakıp köye yerleşti! Ceylan Ertem 'Depremzedeyim' diyerek sözünü sakınmadı! 'Adalet sağlanamamış...'

07.02.2025 11:25
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.02.2025 11:25
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6 Şubat 2023'te 11 ilimiz büyük deprem felaketini yaşadı. 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremde 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem sonrası köye yerleşen Ceylan Ertem asrın felaketinin ikinci yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu. Ertem'in sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde 11 ilimiz 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle sarsıldı. Asrın felaketinde; 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

Deprem sonrası köye yerleşen ünlü şarkıcı Ceylan Ertem asrın felaketinin ikinci yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu. Ertem; ''6 Şubat değil 1999 depreminden beri bile adalet sağlanamamış durumda. Ben de bir depremzedeyim 99 yılında Sakarya'da bu depremi yaşamıştım. Gidenler kadar kalanların da acı çektiği, ölüp ölüp dirildiği bir şey ne yazık ki ülkemizde hala depremi yaşamak...

CEYLAN

'KADER DEĞİL KEDER'

Ben artık bir takım hasarlı binaların süslenip püslenip tekrar kiralanmasını ya da satılığa çıkarılmasını istemiyorum. Bütün sanıklar da serbest bırakılıyor. Haberler bizi daha da yakıyor. Lütfen bilim insanlarını dinleyelim. Onların sözlerinden çıkmayalım. Artık deprem bir kader olmaktan çıksın. Çünkü aslında deprem bir kader değil bir keder.'' diyerek sözünü sakınmadan konuştu.

ceylan ertem

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ertem'in açıklamalarına; 'çok doğru konuşmuş', 'deprem değil ihmal öldürür', 'tüm konuşmalarına katılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

İstanbul'u terk etmişti! "Başka şehirlere yayılın! Verdiğiniz kiraların..." İstanbul'u terk etmişti! "Başka şehirlere yayılın! Verdiğiniz kiraların..."
Anahtar Kelimeler:
Ceylan Ertem
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