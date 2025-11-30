MAGAZİN

"Herhangi bir mafya bağlantın var mı?" Ebo itiraf etti

"Ebo" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve rapçi İbrahim Tilaver katıldığı programda mafya itirafı yaparak dikkat çekti. Orkun Işıtmak açık açık sordu...

"Herhangi bir mafya bağlantın var mı?" Ebo itiraf etti

Sosyal medyada Ebo olarak bilinen İbrahim Tilaver, kısa sürede geniş bir kitleye ulaşarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 1998 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde doğan Ebo son dönemde oldukça popüler.

"Herhangi bir mafya bağlantın var mı?" Ebo itiraf etti 1

Yaptığı yayınlarla da dikkat çeken Orkun Işıtmak'ın konuğu oldu. Programda fenomen isim Ebo'ya açık açık "Herhangi bir mafya bağlantın var mı?" diye sordu.

"HARAÇ KESMEK GİBİ..."

Ebo ise "Var. Geldiğim yer buna müsait şu an aktif tanıdığım bir mafya yok. Ama geçmişte seyyar satıcılık yaptığım zamanda da mafyayla kontaktaydım" itirafında bulundu.

"Herhangi bir mafya bağlantın var mı?" Ebo itiraf etti 2

Ebo ayrıca konuşmasının devamında "Şöyle bir kontaktaydım. Tanıyorlardı beni denk geldiğimizde abi ne haber? Nasılsın? Bu! Herhangi bir işbirliğim yardım istemek gibi bir durum olmadı. Haraç kesmek gibi bir kontak yok! Finansal ortaklığımız olmadı" dedi.

