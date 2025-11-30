"Herhangi bir mafya bağlantın var mı?" Ebo itiraf etti

Sosyal medyada Ebo olarak bilinen İbrahim Tilaver, kısa sürede geniş bir kitleye ulaşarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 1998 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde doğan Ebo son dönemde oldukça popüler.

Yaptığı yayınlarla da dikkat çeken Orkun Işıtmak'ın konuğu oldu. Programda fenomen isim Ebo'ya açık açık "Herhangi bir mafya bağlantın var mı?" diye sordu.

"HARAÇ KESMEK GİBİ..."

Ebo ise "Var. Geldiğim yer buna müsait şu an aktif tanıdığım bir mafya yok. Ama geçmişte seyyar satıcılık yaptığım zamanda da mafyayla kontaktaydım" itirafında bulundu.

Ebo ayrıca konuşmasının devamında "Şöyle bir kontaktaydım. Tanıyorlardı beni denk geldiğimizde abi ne haber? Nasılsın? Bu! Herhangi bir işbirliğim yardım istemek gibi bir durum olmadı. Haraç kesmek gibi bir kontak yok! Finansal ortaklığımız olmadı" dedi.