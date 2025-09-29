MAGAZİN

Herkes onu hamburger reklamıyla tanıdı! Yıllara meydan okuyor

Erkek dergisi Maxim tarafından 2018 yılında “Dünyanın en seksi kadını” seçilen ve meşhur hamburger reklamıyla hafızalara kazınan Kate Upton son pozlarıyla adından söz ettirdi.

2018 yılında Maxim dergisinin “Dünyanın En Seksi 100 Kadını” listesinde zirvede yer alan Kate Upton, o dönem moda dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biriydi.

Ünlü hamburger reklamıyla hafızalara kazınan Upton evlendikten sonra gözlerden uzak yaşamaya karar verdi.

2017 yılında beyzbolcu Justin Verlander ile dünyaevine giren ve iki çocuğu olan güzel model sosyal medyayı ise zaman zaman kullanıyor.

Gözlerden uzak olmayı tercih eden Upton son haliyle hayranlarından yine tam not aldı. Güzel modeli görenler "Yıllara meydan okuyor" dedi.

Kate Upton
