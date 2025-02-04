MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Herkes onun için sıraya girdi! Buse Terim David Beckham ile poz verdi! 'Bak bak doyulmuyor'

Herkes onun için sıraya girdi! Buse Terim David Beckham ile poz verdi! 'Bak bak doyulmuyor'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.02.2025 15:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü futbol efsanesi David Beckham, oğlu Romeo Beckham ve onun sevgilisi Gray Sorrenti ile birlikte İstanbul’a geldi. Ünlü yıldızı görenler fotoğraf çektirmek için adeta yarışa girdi. Kapalı bir gruba özel söyleşi veren David Beckham'ı dinlemeye gidenler arasında Fatih Terim'in kızın Buse Terim'de vardı.

Herkes onun için sıraya girdi! Buse Terim David Beckham ile poz verdi! 'Bak bak doyulmuyor'

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ve Inter Miami Futbol Takımı'nın ortağı David Beckham, İstanbul'a geldi. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya gelen yıldız ismi görenler fotoğraf çektirmek için adeta yarışa girdi.

Ünlü bir markanın düzenlediği özel bir gruba söyleşi veren David Beckham'ı dinlemeye gelenler arasında Fatih Terim'in kızın Buse Terim'de vardı.

BUSE 0

Buse Terim etkinlik sonrası David Beckham ile yan yana gelip poz verdi. Terim, önce yıldız ismi paylaşıp 'İnsan bak bak doyamıyor' dedi, sonrasında da 'Böyle şeyler yaşandı' notu ile paylaşımlar yaptı.

BUSE 1

DAHA ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ

Daha önce Buse Terim, Capri Adası'nda gördüğü Beckham'la fotoğraf çektirmek istemiş ancak bu isteği geri çevrilmişti.

buse 2

Buse Terim bu defa David Beckham ile yan yana karelerini paylaşıp
"Başardım diyebilir miyiz?" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
buse terim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Neyi başardın acaba ?
ben daha yakışıklıyım
maalesef evlatlar babalarinin cok uzaginda. yazik
En Çok Okunan Haberler
Öcalan'a 'sayın' demişti... MHP'li isim istifa etti

Öcalan'a 'sayın' demişti... MHP'li isim istifa etti

Çok ilginç gelişme: Düzce Vali Yardımcısı Mustafa Pala FETÖ'den tutuklandı! ABD detayı...

Çok ilginç gelişme: Düzce Vali Yardımcısı Mustafa Pala FETÖ'den tutuklandı! ABD detayı...

Sıfır otomobil satışlarında liste belli oldu! Renault, BYD ve Chery…

Sıfır otomobil satışlarında liste belli oldu! Renault, BYD ve Chery…

Yenidoğan bebeklerine verdikleri isim sosyal medyada tepki çekti

Yenidoğan bebeklerine verdikleri isim sosyal medyada tepki çekti

En düşük maaş 113 bin TL! Yüzde 234 zam... Gündem oldu, yanıt geldi 'Karşılığı yok'

En düşük maaş 113 bin TL! Yüzde 234 zam... Gündem oldu, yanıt geldi 'Karşılığı yok'

Yeni ulaştırma bakanının striptiz görüntüleri olay yarattı

Yeni ulaştırma bakanının striptiz görüntüleri olay yarattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.