Herkes onun için sıraya girdi! Buse Terim David Beckham ile poz verdi! 'Bak bak doyulmuyor'

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ve Inter Miami Futbol Takımı'nın ortağı David Beckham, İstanbul'a geldi. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya gelen yıldız ismi görenler fotoğraf çektirmek için adeta yarışa girdi.

Ünlü bir markanın düzenlediği özel bir gruba söyleşi veren David Beckham'ı dinlemeye gelenler arasında Fatih Terim'in kızın Buse Terim'de vardı.

Buse Terim etkinlik sonrası David Beckham ile yan yana gelip poz verdi. Terim, önce yıldız ismi paylaşıp 'İnsan bak bak doyamıyor' dedi, sonrasında da 'Böyle şeyler yaşandı' notu ile paylaşımlar yaptı.

DAHA ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ

Daha önce Buse Terim, Capri Adası'nda gördüğü Beckham'la fotoğraf çektirmek istemiş ancak bu isteği geri çevrilmişti.

Buse Terim bu defa David Beckham ile yan yana karelerini paylaşıp

"Başardım diyebilir miyiz?" ifadelerini kullandı.