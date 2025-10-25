MAGAZİN

Hikâye değişiyor! Kral Kaybederse’ye iki yeni isim birden

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan Kral Kaybederse'de hikâye değişikliğine gidildi ve senaryoya yeni karakterler katıldı.

Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Halil Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz’ün paylaştığı “Kral Kaybederse” dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünde 10 yıllık zaman atlaması yapılarak hikaye ilerletilmişti.

Hikâyeye Doktor Gülser ve asistanı Tuna'nın katılacağı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği dizide Gülser için Şebnem Hassanisoughi ile anlaşıldı.

Doktor Gülser’in asistanı Tuna’ya ise en son Mardin’de çekilen bir sinema filmiyle seyirci karşısına çıkan başarılı oyuncu Aslı Samat hayat verecek.

Kral Kaybederse
