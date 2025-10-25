Hikâye değişiyor! Kral Kaybederse’ye iki yeni isim birden

Başrollerini Halil Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz’ün paylaştığı “Kral Kaybederse” dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünde 10 yıllık zaman atlaması yapılarak hikaye ilerletilmişti.

Hikâyeye Doktor Gülser ve asistanı Tuna'nın katılacağı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği dizide Gülser için Şebnem Hassanisoughi ile anlaşıldı.

Doktor Gülser’in asistanı Tuna’ya ise en son Mardin’de çekilen bir sinema filmiyle seyirci karşısına çıkan başarılı oyuncu Aslı Samat hayat verecek.