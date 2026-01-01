Hilal Cebeci'nin son hali gündem oldu! Görenler tanıyamıyor

1999’da çıkardığı “Köylü Güzeli” albümü ve şarkıcı Doğuş ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Hilal Cebeci, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündeme geldi.

90’ların sonu ve 2000’lerin başında pop müziğin dikkat çeken isimlerinden olan Cebeci, şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

2011 yılında başlattığı 'Panpiş' akımıyla sosyal medyada büyük ses getiren Hilal Cebeci, o dönemde hem dinlenme rekorları kırdı hem de takipçi sayısıyla dikkat çekti.

Pek çok televizyon programı ve dizide boy gösteren Cebeci, geçtiğimiz yıl duyurduğu hastalığının ardından sahnelere ve ekranlara ara verdi.

Hilal Cebeci 2022 yılında yaptığı basın açıklamasında meme kanserine yakalandığını duyurmuştu. Erken teşhisin önemine dikkat çeken Cebeci, "Korkmayın ben çok iyiyim, başında yakaladık. Ameliyat olacağım, geçip gidecek." demişti. Ünlü isim özel bir hastanede ameliyat oldu ve sağ göğsündeki kitleyi aldırarak kanseri atlattı.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Hilal Cebeci'nin son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Eski halinden eser kalmayan ünlü ismi görenler tanımakta güçlük

çekti.

YORUM YAĞDI

Hilal Cebeci'nin son paylaşımlarına; 'Ne kadar değişmişsin', 'Tanıyamadım', 'Tam bir afet olmuşsun', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.