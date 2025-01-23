Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Now Tv 23 Ocak 2025 Tv yayın akışı

Hudutsuz Sevda yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın faciaya dönüştü ve 78 kişi hayatını kaybetti.
Bir günlük milli yas ilan edilen facia sonrası kanalların yayın akışında değişikliğe gidildi ve fenomen dizilerin yeni bölümleri ekrana getirilmedi. Peki, bu akşam Hudutsuz Sevda var mı, yok mu?
Now Tv'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda yayın akışına göre bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak gibi görünüyor. Ancak yayın akışında son dakika bir değişiklik yaşanır ise haberimizin içerisinde yer alacak.
Halil İbrahim, Zeynep’in İskender’in evine gitmesiyle yeni bir krizle yüzleşir. Zeynep, geçmişin gölgesinde Kaan’la yüzleşirken, İskender’in planları aileleri daha da derinden sarsar. Didem, Zeynep’e karşı beklenmedik bir adım atar ve dengeleri yeniden altüst eder. Bu sırada Halil İbrahim, ailesini korumak için büyük bir karar vermek zorunda kalır.
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:15 Adım Farah
04:30 Mehmet Özer ile Mutfakta
05:45 Şahane Hayatım
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