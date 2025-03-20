Hudutsuz Sevda'da 2 flaş ayrılık! Leyla ve Yavuz diziye veda ediyor

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. NOW’ın iki sezondur perşembe akşamlarına damga vuran dizisi ‘Hudutsuz Sevda’da peş peşe ayrılıklar da yaşanıyor.

Dizinin gelecek bölümlerinde neler olacağı da izleyici tarafından merak edilirken şaşırtan bir ayrılık haberi daha gündem oldu.

Bahadır Özdener’in yazdığı ve Murat Öztürk’ün yönettiği dizide Burak Çelik’in ardından 2 flaş ayrılık daha yaşanacak.

Hudutsuz Sevda’nın Leyla’sı Yaren Yapıcı ve fenomen dizinin Yavuz’u Nezir Çınarlı projeye bu akşam ekrana gelecek bölümde unutulmaz sahnelerle veda ediyor.

Öte yandan “Hudutsuz Sevda” dizisinin kadrosuna geçtiğimiz haftalarda Yıldırım Gücük, Baran Akbulut, Uğur Karabulut ve Seda Yıldız dahil oldu.