Hudutsuz Sevda Zeynep öldü mü? Başrol fenomen diziye veda etti! Miray Daner projeden neden ayrıldı?

NOW'ın perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan fenomen dizisi Hudutsuz Sevda dün akşam yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı.

Yapımını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu ise Bahadır Özdener’in kaleme aldığı dizinin son sahnesi sosyal medyayı salladı.

Dizide Miray Daner'in hayat verdiği Zeynep karakterinin en mutlu günü olan düğününde öldürülmesi izleyenlerin tepkisini çekti.

YORUM YAĞDI

Bu sahne için sosyal medyada; 'Üzücü bir sahneydi', 'Final yapsın artık izlenmez', 'Zeynep bu kadar acı çekmemeliydi', 'Zeynep böyle bir sonu hak etmedi' gibi yorumlar yapıldı.

BAŞROL VEDA ETTİ

Başrol Miray Daner'in bu sahne ile diziye veda ettiği öğrenildi. Ekibe veda eden Daner sosyal medya üzerinden bir veda mesajı yayınladı:

''Zeynep Leto’ya ve Hudutsuz Sevda’ya veda zamanı. Bu hikayeyi mümkün kılan tüm yaratıcı ekibe, bu yolculuk boyunca kamera önü ve arkasında birlikte emek verdiğimiz tüm ekip arkadaşlarıma; birlikte geçirdiğimiz zamanlar, kurduğumuz dostluklar ve emekleriniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Ve son olarak, iki sezon boyunca bizi yalnız bırakmayan, varlığını her daim hissettiren izleyicilerimize sonsuz sevgi ve teşekkürlerimle.'' ifadelerini kullandı.