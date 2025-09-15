MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar filtresiz pozuyla şaşırttı... Görenler tanıyamadı

Hülya Avşar kadar popüler olan ve bir döneme damga vuran Helin Avşar son zamanlarda gözlerden uzak kalmaya çalışıyor. Helin Avşar son olarak filtresiz pozuyla yine adından söz ettirdi.

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar filtresiz pozuyla şaşırttı... Görenler tanıyamadı
Kubra Akalın

Bir dönem magazin gündemine aşklarıyla damga vuran Helin Avşar, son yıllarda geçirdiği değişimle konuşulmaya devam ediyor. Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın kardeşi olmasıyla tanınan Helin Avşar, artık daha çok modayla ilgileniyor ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Helin Avşar, geçirdiği estetik operasyonlar ile adeta bambaşka biri oldu. Eski halinden eser kalmayan Avşar, son olarak filtresiz fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Hülya Avşar ın kardeşi Helin Avşar filtresiz pozuyla şaşırttı... Görenler tanıyamadı 1

Ancak Helin Avşar’ın bu paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı. Takipçileri, güzel ismin yüzündeki farklılıkları hemen fark etti ve yorumlarda bu değişime dikkat çekti.

Helin Avşar daha sonra ise filtreyi abarttığı pozlarıyla dikkat çekti.

Hülya Avşar ın kardeşi Helin Avşar filtresiz pozuyla şaşırttı... Görenler tanıyamadı 2

Hülya Avşar'ın değişimine sosyal medyada "Tanıyamadım", "Kendinize ne yaptınız böyle" yorumları yağdı.

Hülya Avşar ın kardeşi Helin Avşar filtresiz pozuyla şaşırttı... Görenler tanıyamadı 3

Helin Avşar ise, 'Fotoğraflarla oynamadık, herkes oynanmış fotoğraflara alışık olduğu için değişik gelmiş, bence takip etmeyin' cevabını verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
800 bin TL kredi borcu için borç istedi! Ünlü şarkıcı kredi kartı limitini açıklayıp...800 bin TL kredi borcu için borç istedi! Ünlü şarkıcı kredi kartı limitini açıklayıp...
RTÜK devreye girdi! Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?RTÜK devreye girdi! Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?

Anahtar Kelimeler:
Helin Avşar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.