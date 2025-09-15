Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar filtresiz pozuyla şaşırttı... Görenler tanıyamadı

Bir dönem magazin gündemine aşklarıyla damga vuran Helin Avşar, son yıllarda geçirdiği değişimle konuşulmaya devam ediyor. Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın kardeşi olmasıyla tanınan Helin Avşar, artık daha çok modayla ilgileniyor ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Helin Avşar, geçirdiği estetik operasyonlar ile adeta bambaşka biri oldu. Eski halinden eser kalmayan Avşar, son olarak filtresiz fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Ancak Helin Avşar’ın bu paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı. Takipçileri, güzel ismin yüzündeki farklılıkları hemen fark etti ve yorumlarda bu değişime dikkat çekti.

Helin Avşar daha sonra ise filtreyi abarttığı pozlarıyla dikkat çekti.

Hülya Avşar'ın değişimine sosyal medyada "Tanıyamadım", "Kendinize ne yaptınız böyle" yorumları yağdı.

Helin Avşar ise, 'Fotoğraflarla oynamadık, herkes oynanmış fotoğraflara alışık olduğu için değişik gelmiş, bence takip etmeyin' cevabını verdi.