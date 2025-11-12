Hülya Avşar sağlık sektörüne girdi! Ortak olup fabrika kurdu! 'Tıp literatürüne girdi'

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, sağlıklı yaşamaya yönelik tutkusunu, ticarete taşıdı. Ünlü isim, uzun yıllardır süren AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilen medikal ürün serisini piyasaya sürdü.

Avşar’ın ortak olduğu firma 6 yıllık bir ARGE çalışması sonucunda Karadeniz’in siyah kumundan ağrı kesici kumaş üretti. Ünlü ismin ortağı Ali Çetmen ile birlikte yürüttüğü girişim kapsamında İzmir’de bir fabrika kuruldu ve üretime başlandı.

'KLİNİK ÇALIŞMALARLA KANITLANDI'

Giyilebilir teknolojilerin kullanıldığı kumaştan üretilen dizlik, bellik, bileklik, boyunluk gibi ürünlerin en az 7 günlük bir kullanım sonucunda kas ve eklem ağrılarını azalttığı, bel ağrısı, romatizmal ağrılar, karpal tünel sendromu, diz ağrısı ve migrene iyi geldiği klinik çalışmalarla kanıtlandı.

Siyah kumun manyetik etkisinden faydalanılarak geliştirilen ürünlerin klinik çalışmalarını yürüten Medipol Üniversitesi Geleneksel Tedavileri Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Mahmut Tokaç, “Üniversitemizde ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptığımız çalışmalarda Magrnasand’ın ağrı üzerindeki etkisini test ettik. Yapılan çalışmada siyah kum ile tedavi edilen grupta ağrı skorlarının anlamlı şekilde düştüğünü gördük. 7-8 seviyelerinde olan ağrı skorları 4 civarına geriledi. Aynı zamanda el-ayak uyuşması ve migren şikâyetlerinde de belirgin azalma görüldü.

'TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ'

Yaptığımız çalışmayı uluslararası bir ağrı dergisinde de yayınladık. Ürünler, siyah kumun şifalanma etkisinden faydalanarak dünyada ilk defa Türk iş adamları tarafından geliştirilen teknoloji olarak tıp literatürüne de girdi” dedi.

Sanat kariyerinin yanı sıra iş dünyasında da adından söz ettiren Avşar geçtiğimiz aylarda İzmir'deki fabrikayı ziyaret edip yerinde incelemişti.