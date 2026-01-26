MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hülya Avşar Tarkan'a ağzına geleni saymıştı! Bilet için...

Hülya Avşar ve Tarkan'ın arasının yıllardır bozuk olduğu biliniyordu. Avşar kızı yıllar önce Tarkan'a demediğini bırakmamıştı. Şarkıcı o sözleri Zehra'ya bilet bulmak için unuttu ve Tarkan'ı aradı.

Hülya Avşar Tarkan'a ağzına geleni saymıştı! Bilet için...

Hülya Avşar yıllar önce Tarkan'a ağır ifadeler kullanmıştı. 2011 yılında düzenlenen Kral TV Müzik Ödülleri gecesinde ödülünü almaya gelmeyen Tarkan, Hülya Avşar'ı kızdırmıştı.

"Dangalak!" dediği Tarkan'a o dönem Hülya Avşar şu ifadeleri kullanmıştı:

Hülya Avşar Tarkan a ağzına geleni saymıştı! Bilet için... 1

"Feci saygısız. Tarkan’ın böyle bir hakkı yok. Ben kalkıp ona böyle bir jest yapıyorsam gelip ödülünü alacak. Tarkan kim pardon? Nasıl böyle bir havaya soktular? Vergide birinci mi oldu? Okul mu yaptırdı? Kendime kızıyorum o saygısıza ödül vermeye gittiğim için. N’oluyoruz be, kim be bu! Aaa kim be bu! Ohh, içimde ne varsa döktüm hazır sizi yakalamışken, boğabilirim bile onu! Şu anda sakın karşıma çıkmasın. Bir metre boyunda sadece göbek atıyor diye bu kadar havaya girmesin."

Hülya Avşar Tarkan a ağzına geleni saymıştı! Bilet için... 2

Ancak Hülya Avşar kızı Zehra'ya bilet bulabilmek için bu lafların hepsini yuttu. Tarkan'ı aradığını GazeteMagazin'e açıklayan Avşar, "Aradan geçmiş kaç sene! Tarkan'ı aradım. Zehra'ya yer ayarladı, kendi ilgilendi. Utandırdı beni" dedi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kalça dekoltesine kimse anlam veremedi! İlginç seçimKalça dekoltesine kimse anlam veremedi! İlginç seçim
Reytingler mutlu etmedi! O dizide flaş ayrılıklar...Reytingler mutlu etmedi! O dizide flaş ayrılıklar...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Tarkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.