Yüzündeki dövmelerle günlerce konuşuldu! Nazan Ünal'ın yeni işi ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programına katılan Nazan Ünal, sosyal medyada tanıştığı Burhan adlı bir şahıs tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia etmişti.

40 yaşındaki Ünal, yaşadıklarından ziyade yüzündeki dövmelerle tüm dünyada gündem olmayı başarmıştı. Daha öncesinde çılgın bir hayatı olduğunu ve şimdi farklı bir hayatı tercih ettiğini ifade eden Nazan Ünal, dövmeleriyle ilgili "Çılgınlık zamanlarımda yaptırdım ama artık tövbe ettim. Sildirmeye de çalıştım ancak yüzümde yanık olunca vazgeçtim" demişti.

Yüzündeki ve ellerindeki dövmelerin bir anlamı olmadığını belirten Ünal, "Vücudumda bir sürü dövme var. Hepsini insanların ben de açtığı boşlukları doldurmak için yaptırdım. Hayatım boyunca yalnızdım" demişti.

"KİM NE DERSE DESİN, UMRUMDA DEĞİL"

Görünüşünün dikkat çektiğinden bahseden Ünal, bu konuyla ilgili “Kim, ne derse desin, umurumda değil. Hiçbirine aldırış etmiyorum. Yüzümü görüyorlar, kalbimi görmüyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

TİKTOK ÜZERİNDEN YAYIN YAPIYOR

Nazan Ünal, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Katıldığı programın ardından sosyal medyanın gücünü kullanan Ünal, kendine bir iş kolu yarattı.

TikTok üzerinden canlı yayınlar yapmaya başlayan Nazan Ünal, kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı. Ajans bilgisini biyografisine ekleyen Nazan Ünal'a canlı yayında gönderilen hediyeler dikkat çekti.