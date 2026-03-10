MAGAZİN

Uzak Şehir 54. bölüm 1. tanıtım yayınlandı! Herkes senariste seslendi

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir dün akşam 53. bölümüyle ekrana geldi. Son bölümüyle yine reyting listesinde zirveye yerleşen fenomen dizi yeni bölüm tanıtımıyla pek tatmin etmedi. Uzak Şehir takipçileri senariste yüklendi.

Öznur Yaslı İkier

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya gibi isimleri kadrosunda buluşturan Uzak Şehir dizisi dün akşam 53. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Heyecan dolu sahneleriyle yine reyting listesinde birinci sıraya yerleşmeyi başaran Uzak Şehir'in 54. bölüm 1. tanıtımı da hemen yayınlandı.

SEYİRCİ TATMİN OLMADI

Yeni bölüm tanıtımı seyircisini pek tatmin etmedi. Uzak Şehir'in yeni bölümü için sosyal medyada; 'Haftaya da aynı şeyler', 'Kalemin kırılsın senarist dizinin içinden geçtin', 'Yazarın artık başlangıçtaki standartta olmadığı için değiştirilmesini rica ediyorum', 'Eskisi gibi izleme hevesimiz kalmadı' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

UZAK ŞEHİR 54. BÖLÜM 1. TANITIM

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ:

Boran’ın Vurgun’u öldürmesiyle başlayan bölümde hamile olduğunu öğrenen Nare, büyük bir tehlike atlattı. Sadakat sayesinde tutuklanan Boran, Ecmel’in desteğiyle serbest kaldı.

BORAN VURGUN’U ÖLDÜRDÜ

Sadakat, yaptığı planla Boran’ı ülkeden göndermek isterken, son anda yine vicdanına yenildi. Gitmemek için direnen Boran, Sadakat’in ayaklarına kapandı ve Sadakat’i kandırmayı başardı. Sadakat’in isteği üstüne Vurgun Boran’ın ellerini çözmek zorunda kaldı. Elleri çözülür çözülmez yerdeki silahı alan Boran, Vurgun’u başından vurarak öldürdü.

SADAKAT SUÇU ÜSTLENDİ

Sadakat konağa döndüğünde Cihan, Alya, Nare ve Şahin de geldi. Cihan annesine Vurgun’u Boran’ın öldürüp öldürmediğini sorarken Sadakat bunu sonuna kadar inkâr etti ve Vurgun’u kendisinin öldürdüğünü söyledi.

BORAN’DAN ALYA’YA ZOR TEKLİF!

Alya ile baş başa konuşan Boran, Alya’ya Deniz’in onunla kalabilmesi için zor bir şart koştu. Alya’nın Cihan’dan uzak durmasını ve Cihan’la evlenmemesini isteyen Boran’ın teklifini Alya kabul etmek zorunda kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
