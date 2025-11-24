MAGAZİN

Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu! İşte sebebi

Fenomen Merve Taşkın, Hülya Avşar'ın programına konuk olarak özel hayatına dair açıklamalarda bulunmuştu. Müstehcen paylaşımlarıyla tanınan fenomenin sözleri tekrar gündem oldu. Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olan fenomen Merve Taşkın açıklamalarıyla o günlerde tepki çekmişti.

Merve Taşkın'ın açık açık anlattığı hikayeler ve hayatına dair samimi açıklamaları gençlere kötü örnek olduğu iddiasıyla da eleştiri almıştı. Hülya Avşar fenomene "Porno gibi bir şey mi olacak?" diyerek aldığı teklifi sormuştu. Merve Taşkın yanıtında teklifin her detayını anlatmıştı.

Hatta Aydilge o dönem açıklama yaparak bu programın diğer genç kadınlara ''kolay yoldan para kazanmak'' açısında teşvik ettiğini söylemişti.

Hülya Avşar ve Merve Taşkın'ın son günlerde sosyal medyada bu programı yeniden konuşuluyordu. Bu gündem sonrası Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeler nedeniyle savcılığa suç duyurusu yapıldı.

T24'ün haberine göre; Taşkın'ın Avşar ile olan sohbetinde "fuhuşun kolay para kazanma yolu olduğu", "lüks bir yaşam standardı sağladığı" ve "bu yaşamın özendirilecek bir tarafı olduğu yönünde algı oluşturacak diyaloglar kurulduğu" iddia edildi.

Suç duyurusunda ayrıca, Hülya Avşar'ın Taşkın'ı övücü, imrendirici ve normalleştirici ifadelerle desteklediği ifade edilerek, söz konusu videoya erişim engeli getirilmesi talep edildi.

