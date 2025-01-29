Hülya Avşar yine rahat durmadı! Uğur Yücel neye uğradığını şaşırdı! Dudağındaki piercingiyle galaya damga vurdu

Başrollerinde Hülya Avşar, Uğur Yücel ve Mehmet Özgür ana kadrosunda ise Jessica May, Elif İskender, Derya Baykal, Goncagül Sunar ve Yonca Şahinbaş gibi isimlerin yer aldığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin galası gerçekleşti.

Galaya, basın mensuplarıyla sohbet esnasında Hülya Avşar'ın Uğur Yücel'e yönelik ilginç tavırları damga vurdu. Usta oyuncu Uğur Yücel kameralara açıklamalar yaparken Hülya Avşar hiç rahat durmadı.

Yücel'in konuşmasına bir türlü fırsat vermeyen Avşar usta oyuncunun bir önünde bir arkasında yer aldı. Avşar'ın hareketleri karşısında neye uğradığını şaşıran Yücel'in bakışları dikkatlerden kaçmadı.

YORUM YAĞDI

Galadaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Hülya Avşar için 'Neden böyle yapmış?', 'Her zamanki Hülya', 'Çok itici', 'Yine bezdirmiş' gibi yorumlar yapıldı.