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  4. Hülya Avşar yine rahat durmadı! Uğur Yücel neye uğradığını şaşırdı! Dudağındaki piercingiyle galaya damga vurdu

Hülya Avşar yine rahat durmadı! Uğur Yücel neye uğradığını şaşırdı! Dudağındaki piercingiyle galaya damga vurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.01.2025 10:57
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Usta oyuncu Uğur Yücel ve Hülya Avşar birlikte rol aldıkları 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin galasında boy gösterdi. Geceye siyahlar içerisinde katılan Hülya Avşar dudağındaki piercingiyle bakana bir daha baktırırken Uğur Yücel'in konuşmasına engel olduğu anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Avşar'ın hareketlerine yine kimse anlam veremedi.

Hülya Avşar yine rahat durmadı! Uğur Yücel neye uğradığını şaşırdı! Dudağındaki piercingiyle galaya damga vurdu

Başrollerinde Hülya Avşar, Uğur Yücel ve Mehmet Özgür ana kadrosunda ise Jessica May, Elif İskender, Derya Baykal, Goncagül Sunar ve Yonca Şahinbaş gibi isimlerin yer aldığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin galası gerçekleşti.

Galaya, basın mensuplarıyla sohbet esnasında Hülya Avşar'ın Uğur Yücel'e yönelik ilginç tavırları damga vurdu. Usta oyuncu Uğur Yücel kameralara açıklamalar yaparken Hülya Avşar hiç rahat durmadı.

11 GALA

Yücel'in konuşmasına bir türlü fırsat vermeyen Avşar usta oyuncunun bir önünde bir arkasında yer aldı. Avşar'ın hareketleri karşısında neye uğradığını şaşıran Yücel'in bakışları dikkatlerden kaçmadı.

22 gala

YORUM YAĞDI

Galadaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Hülya Avşar için 'Neden böyle yapmış?', 'Her zamanki Hülya', 'Çok itici', 'Yine bezdirmiş' gibi yorumlar yapıldı.

33 GALA

Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Uğur Yücel
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