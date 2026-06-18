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Hüngür hüngür ağlamıştı! Sercan Yıldırım oyun arasında fenalaştı

Survivor 2026’da çeyrek finalde, Sercan Yıldırım adaya veda eden isim oldu. Elenmesinin ardından duygusal anlar yaşayan Sercan'ın oyun arasında fenalaştığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Hüngür hüngür ağlamıştı! Sercan Yıldırım oyun arasında fenalaştı

Survivor'da finale sayılı günler kala Nagihan karşısında mağlubiyet yaşayan Sercan Yıldırım Survivor 2026’ya veda etti. Elenmesinin ardından duygusal anlar yaşayan Sercan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Hüngür hüngür ağlamıştı! Sercan Yıldırım oyun arasında fenalaştı 1

Survivor yorumcusu Hakan Hatipoğlu ise Sercan Yıldırım'ın oyun arasında fenalaştığını açıkladı.

Hüngür hüngür ağlamıştı! Sercan Yıldırım oyun arasında fenalaştı 2

Hakan Hatipoğlu "Sercan enteresan bir şekilde ağladı ve oyun arasında fenalaştı. Kimse görmedi ama arka tarafta iğne yapıldı, şekeri düştüğü için şeker verdiler. Farklı bir Sercan vardı ve başka şeyler sezdim; sanki kafa olarak bir anda oradan gitti" dedi.

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Rakiplerine mağlup olan Nagihan ve Sercan son turda kazanmak için adeta canını dişine taktı. Atışlarda Nagihan 10-4 skorla rakibi Sercan'ı yenerek yarı finale çıkan 3. isim oldu. Nobre, Ramazan ve Nagihan 18 Haziran Perşembe günü yarı finalde yeniden mücadele edecek.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Sercan Yıldırım
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