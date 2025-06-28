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İbrahim Çelikkol'un lüks aracını vale duvara çarptı! Tavrı sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un sevgilisi Natali Yarcan ile bir ay önce Etiler'de gittiği lüks restoranda talihsiz bir olay yaşadığı ortaya çıktı. Çelikkol'un lüks aracını vale duvara çarpmış. Ünlü ismin verdiği ilk tepki ise sosyal medyada gündem oldu.

İbrahim Çelikkol'un lüks aracını vale duvara çarptı! Tavrı sosyal medyada gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

İffet, Merhamet, Kördüğüm, Siyah Beyaz Aşk, Gaddar gibi yapımlarda rol alan İbrahim Çelikkol hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İbrahim Çelikkol, sevgilisi Natali Yarcan ile birlikte Etiler'de bulunan lüks bir restorana gitti. Ancak İbrahim Çelikkol, lüks aracıyla gittiği mekanda talihsiz bir kaza yaşadı.

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Vale, Çelikkol'un milyonluk aracını duvara çarptı. Arabadaki hasarı görünce sakinliğini koruyan Çelikkol'un valeye, "Sende bir şey var mı? Önemli olan sensin. Cana geleceğine mala gelsin. Önemli değil" dediği öğrenildi.

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Vale de, "İyiyim" diyerek oyuncuyu rahatlattı. Kaza sonrası Çelikkol mekandan taksiyle ayrılırken, aracını ise servis ekibi teslim aldı.

Oyuncu İbrahim Çelikkol'un valeye gösterdiği hoşgörülü yaklaşım sosyal medyada takdir edildi.

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İbrahim Çelikkol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Helal olsun. Mantıklı bir yaklaşım. Olan olmuş nasıl olsa
oyuncculugunu karakterini bhtun dizilerde begendigim bir oyuncu helal olsun
Helal olsun. Cok güzel bir davranis. Ben olsam vale sirketine dava acardim. Para kolay kazanilmiyor sonucta😂
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