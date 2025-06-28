İbrahim Çelikkol'un lüks aracını vale duvara çarptı! Tavrı sosyal medyada gündem oldu

İffet, Merhamet, Kördüğüm, Siyah Beyaz Aşk, Gaddar gibi yapımlarda rol alan İbrahim Çelikkol hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İbrahim Çelikkol, sevgilisi Natali Yarcan ile birlikte Etiler'de bulunan lüks bir restorana gitti. Ancak İbrahim Çelikkol, lüks aracıyla gittiği mekanda talihsiz bir kaza yaşadı.

Vale, Çelikkol'un milyonluk aracını duvara çarptı. Arabadaki hasarı görünce sakinliğini koruyan Çelikkol'un valeye, "Sende bir şey var mı? Önemli olan sensin. Cana geleceğine mala gelsin. Önemli değil" dediği öğrenildi.

Vale de, "İyiyim" diyerek oyuncuyu rahatlattı. Kaza sonrası Çelikkol mekandan taksiyle ayrılırken, aracını ise servis ekibi teslim aldı.

Oyuncu İbrahim Çelikkol'un valeye gösterdiği hoşgörülü yaklaşım sosyal medyada takdir edildi.