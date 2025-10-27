İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay küstü! İbrahim Çelikkol sözleriyle gündem oldu

Bir dönem sık sık aşk yaşadıklarını yönünde iddialarla gündeme gelen İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay bu iddiaları duyunca her zaman dostluk mesajı veriyordu. Her fırsatta birbirlerini çok sevdiklerini ve dost olduklarını ifade eden ikiliden Akalay geçtiğimiz günlerde İbrahim Çelikkol'u sosyal medyadan sildi.

Uyuşturucu soruşturmasında evinden alınarak teste götürülen Birce Akalay'ın bu hamlesi çok konuşuldu. İkisinin arası neden bozuldu merak edildi. Oyuncu bu konuda gelen sorulara da yanıt vermedi.

Ancak İbrahim Çelikkol bu konuda sessiz kalmadı. Belli ki dostunun yaptığı hareketten rahatsızdı.

"TAŞ YERİNDE AĞIRDIR"

Sorular üzerine Çelikkol "Beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir, hayatta ne yaşanırsa yaşansın yaşanmışlıklar unutulmaz ve zor günlerde ilişkiler bitse dahi onların yanında olmak gerekir. Ben de başta annesi olmak üzere avukatını da kendisini aramış bir insanım tabii ki" diyerek şöyle devam etti:

"...Ama canı sağ olsun çok önemli şeyler değil bunlar, bizim neslin, bizim kuşağın işleri değil bunlar sosyal medyada takipten çıkmak gibi şeyler. Herkes var olsun, taş yerinde ağırdır."