İbrahim Erkal'ın kızları Dilara ve Elif Su'nun son hali... Duygusal paylaşım

1990’lı yıllarda “Canısı”, “Sıra Bende/Aklımdasın”, “Sevme” ve “Gönlünüze Talibim” gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan İbrahim Erkal ani ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu.

İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında fenalaşarak düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdi. Ünlü sanatçı, 29 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Mayıs 2017 tarihinde hayatını kaybetti.

İbrahim Erkal’ın ölümü sonrasında ailesi zaman zaman gündeme geliyor. İbrahim Erkal’ın kızı Dilara Erkal babasıyla çektirdiği çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Babasını genç yaşta kaybeden Erkal 'İyi ki doğdun babacığım' notu ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğendi aldı.

KIZLARININ SON HALİNE BEĞENİ YAĞDI

İbrahim Erkal'ın kızı Dilara şimdilerde 21 yaşında. Dilara Erkal, babası vefat ettiğinde henüz 12 günlük olan Elif Su ile pozlarını da paylaştı. İbrahim Erkal'ın kızlarına beğeni yağdı.