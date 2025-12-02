MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İbrahim Selim aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisini böyle duyurdu

Ünlü sunucu İbrahim Selim özel hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl nişanlanıp evlilik yolundan dönen ünlü isim bu defa aradığı aşkı buldu. İbrahim Selim, yeni aşkını 'Fotoğraf bile koydu' notu ile sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

İbrahim Selim aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisini böyle duyurdu
Öznur Yaslı İkier

Youtube'da yaptığı programla adından söz ettiren ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim özel hayatıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz yıl, DJ Daye Ay ile nişanlanan ve evlilik hazırlığı yapan İbrahim Selim kısa süre sonra ayrılık haberini duyurmuştu.

İbrahim Selim aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisini böyle duyurdu 1

İbrahim Selim bu defa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. Ünlü isim yeni aşkını resmen ilan etti.

İbrahim Selim aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisini böyle duyurdu 2

İbrahim Selim'i izlemeye giden Ayşe Şeyma Keten, kalp emojisiyle aşkını duyurdu. Selim ise "Fotoğraf bile koydu" diyerek Ayşe Şeyma Keten'e cevap verdi.

İbrahim Selim aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisini böyle duyurdu 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyirci umudunu kesmişti! İnci Taneleri'nden haber varSeyirci umudunu kesmişti! İnci Taneleri'nden haber var
'Sessiz sedasız boşandı' iddiasına jet yanıt'Sessiz sedasız boşandı' iddiasına jet yanıt

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Selim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.