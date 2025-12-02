İbrahim Selim aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisini böyle duyurdu

Youtube'da yaptığı programla adından söz ettiren ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim özel hayatıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz yıl, DJ Daye Ay ile nişanlanan ve evlilik hazırlığı yapan İbrahim Selim kısa süre sonra ayrılık haberini duyurmuştu.

İbrahim Selim bu defa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. Ünlü isim yeni aşkını resmen ilan etti.

İbrahim Selim'i izlemeye giden Ayşe Şeyma Keten, kalp emojisiyle aşkını duyurdu. Selim ise "Fotoğraf bile koydu" diyerek Ayşe Şeyma Keten'e cevap verdi.