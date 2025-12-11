MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İbrahim Selim kaç yaşında? İbrahim Selim'in sevgilisiyle yaş farkı gündemde

İbrahim Selim sevgilisi Ayşe Şeyma Keten ile aşk pozlarını paylaştı. Oyuncunun aşk pozları sonrası yaş farkı gündeme geldi. "İbrahim Selim kaç yaşında?" sorusunun yanıtı ise merak edildi.

İbrahim Selim kaç yaşında? İbrahim Selim'in sevgilisiyle yaş farkı gündemde

Oyuncu İbrahim Selim, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. İbrahim Selim, gönlünü 30 yaşındaki fenomene kaptırmıştı. İbrahim Selim'in sevgilisiyle yaş farkını duyanlar "İbrahim Selim kaç yaşında?" sorusunun yanıtını merak etti.

İbrahim Selim kaç yaşında? İbrahim Selim in sevgilisiyle yaş farkı gündemde 1

Kendisinden 16 yaş küçük Ayşe Şeyma Keten ile aşk yaşadığını duyuran İbrahim Selim aşk pozlarını peş peşe paylaştı. Taze aşıkların karesi kısa sürede binlerce beğeni alırken ünlü isim fotoğrafa, "Gözüm kamaşıyor" yorumunu düşmeyi ihmal etmedi.

İbrahim Selim kaç yaşında? İbrahim Selim in sevgilisiyle yaş farkı gündemde 2

İBRAHİM SELİM'İN YAŞI

İbrahim Selim, 1979 yılında Ankara'da doğdu. Ailesi Arhavi kökenli Laz kökenlidir. Oyuncu Ölümlü Dünya, Ulan İstanbul, Leyla ile Mecnun, Poyraz Karayel ve Güllerin Savaşı gibi projelerde yer aldı.

İbrahim Selim kaç yaşında? İbrahim Selim in sevgilisiyle yaş farkı gündemde 3

İBRAHİM SELİM'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni olan Ayşe Şeyma Keten Instagram'da yaptığı paylaşımlarla çok sayıda takipçisi bulunuyor. Ayşe Şeyma Keten 30 yaşında.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü'nün kızı annesini ittikten sonra bakın ne demiş...TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü'nün kızı annesini ittikten sonra bakın ne demiş...
"Medyadaki ifşaları bildim" deyip Kenan İmirzalıoğlu iddiasını paylaştı"Medyadaki ifşaları bildim" deyip Kenan İmirzalıoğlu iddiasını paylaştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Selim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.