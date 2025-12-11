İbrahim Selim kaç yaşında? İbrahim Selim'in sevgilisiyle yaş farkı gündemde

Oyuncu İbrahim Selim, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. İbrahim Selim, gönlünü 30 yaşındaki fenomene kaptırmıştı. İbrahim Selim'in sevgilisiyle yaş farkını duyanlar "İbrahim Selim kaç yaşında?" sorusunun yanıtını merak etti.

Kendisinden 16 yaş küçük Ayşe Şeyma Keten ile aşk yaşadığını duyuran İbrahim Selim aşk pozlarını peş peşe paylaştı. Taze aşıkların karesi kısa sürede binlerce beğeni alırken ünlü isim fotoğrafa, "Gözüm kamaşıyor" yorumunu düşmeyi ihmal etmedi.

İBRAHİM SELİM'İN YAŞI

İbrahim Selim, 1979 yılında Ankara'da doğdu. Ailesi Arhavi kökenli Laz kökenlidir. Oyuncu Ölümlü Dünya, Ulan İstanbul, Leyla ile Mecnun, Poyraz Karayel ve Güllerin Savaşı gibi projelerde yer aldı.

İBRAHİM SELİM'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni olan Ayşe Şeyma Keten Instagram'da yaptığı paylaşımlarla çok sayıda takipçisi bulunuyor. Ayşe Şeyma Keten 30 yaşında.