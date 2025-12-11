MAGAZİN

Tolga Karel'den ilginç iddia: "2028 AK Parti milletvekili adayı Kenan İmirzalıoğlu"

Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan ve bir süredir Amerika'da yaşayan Tolga Karel "Medya sektöründe büyük ifşalar yaşanacak demiştim" diyerek yeni iddiasını paylaştı. Karel "2028 AKP milletvekili adayı Kenan İmirzalıoğlu" iddiasıyla dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında olduğu 4 kişinin tutuklanmasının ardından şoke eden iddialar peş peşe geldi.

Eski Habertürk spikeri Nur Köşker “Çok uzun süreli bir taciz süreci var” diyerek ifşada bulundu. Bunun üzerine Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan Tolga Karel sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel bu ifşaların olacağını bir ay öncesinden paylaştığını söyleyerek bir büyük iddiayı daha paylaştı.

Tolga Karel Kenan İmirzalıoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak "2028 AKP milletvekili adayı Kenan'ı 1997'den beri tanırım" dedi ve ekledi:

"Siyaset için geç bile kaldı. Şimdiden hayırlı olsun."

