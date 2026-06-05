İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete girdi! Devlet Bahçeli ile dikkat çeken buluşma

Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, siyasete adım attı. Milliyetçi Hareket Partisi’nin TBMM’de düzenlenen grup toplantısına katılan Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Yıldız’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla MHP çatısı altında siyaset yapacağını duyuran Ayşegül Yıldız, Ankara ziyaretine ilişkin detayları da takipçileriyle paylaştı.

"LİDERİMİZİN İZİNDE..."

Ayşegül Yıldız paylaşımında şunları yazdı:

"MHP İl Başkanımız Sn. Volkan Yılmaz başta olmak üzere, MHP İl Teşkilatımız ve ilçe teşkilatlarımız ile Gazi Meclisimizde, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin gerçekleştirdiği TBMM Grup Toplantımıza katılarak tarihi ve ufuk açıcı hitaplarını dinledik. Toplantı sonrasında Liderimizin hayır dualarını alarak kendilerini selamlama şerefine nail olduk.

Ankara programımızı, 'Fikirlerine, çizgisine ve emanetine sahip çıktığımız ve açtığı yolda gösterdiği hedefe kararlılıkla bağlı olduğumuz' Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de dualarla yad ederek ve izinden gitme sözümüzü tazeleyerek taçlandırdık. Liderimizin izinde, tek yürek halinde mukaddes davamız ve İstanbul’umuz için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."



Öte yandan İbrahim Tatlıses de geçmiş yıllarda siyasete atılmış ve milletvekilliği aday adaylığı süreciyle gündeme gelmişti.