MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete girdi! Devlet Bahçeli ile dikkat çeken buluşma

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, siyasete adım attığını duyurdu. MHP’nin TBMM’deki grup toplantısına katılan Yıldız, Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete girdi! Devlet Bahçeli ile dikkat çeken buluşma

Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, siyasete adım attı. Milliyetçi Hareket Partisi’nin TBMM’de düzenlenen grup toplantısına katılan Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Yıldız’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla MHP çatısı altında siyaset yapacağını duyuran Ayşegül Yıldız, Ankara ziyaretine ilişkin detayları da takipçileriyle paylaştı.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete girdi! Devlet Bahçeli ile dikkat çeken buluşma 1

"LİDERİMİZİN İZİNDE..."

Ayşegül Yıldız paylaşımında şunları yazdı:

"MHP İl Başkanımız Sn. Volkan Yılmaz başta olmak üzere, MHP İl Teşkilatımız ve ilçe teşkilatlarımız ile Gazi Meclisimizde, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin gerçekleştirdiği TBMM Grup Toplantımıza katılarak tarihi ve ufuk açıcı hitaplarını dinledik. Toplantı sonrasında Liderimizin hayır dualarını alarak kendilerini selamlama şerefine nail olduk.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete girdi! Devlet Bahçeli ile dikkat çeken buluşma 2

Ankara programımızı, 'Fikirlerine, çizgisine ve emanetine sahip çıktığımız ve açtığı yolda gösterdiği hedefe kararlılıkla bağlı olduğumuz' Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de dualarla yad ederek ve izinden gitme sözümüzü tazeleyerek taçlandırdık. Liderimizin izinde, tek yürek halinde mukaddes davamız ve İstanbul’umuz için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete girdi! Devlet Bahçeli ile dikkat çeken buluşma 3
Öte yandan İbrahim Tatlıses de geçmiş yıllarda siyasete atılmış ve milletvekilliği aday adaylığı süreciyle gündeme gelmişti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Minicik bikinisiyle kıvrımlarını sergilediMinicik bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi
Boşandı, eski eş bebeğe hiçbir para ödememe karşılığında...Boşandı, eski eş bebeğe hiçbir para ödememe karşılığında...

Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de 'Hacı Baba' vurgunu! "Hocanın cini tarafından alındı"

Kocaeli'de 'Hacı Baba' vurgunu! "Hocanın cini tarafından alındı"

Putin 'tavizleri kabul ettik' dedi! Açıklamalar peş peşe geldi: "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum"

Putin 'tavizleri kabul ettik' dedi! Açıklamalar peş peşe geldi: "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum"

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Cenazede Dilan Polat'a zehir zemberek sözler! "Allah onun belasını versin"

Cenazede Dilan Polat'a zehir zemberek sözler! "Allah onun belasını versin"

'Fiyata taban yaptırdı': Bekleteceğine sürümden kazanma yolu

'Fiyata taban yaptırdı': Bekleteceğine sürümden kazanma yolu

Sigaraya zam: Bir gruba daha geldi: En ucuz ve en pahalı fiyatlar

Sigaraya zam: Bir gruba daha geldi: En ucuz ve en pahalı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.